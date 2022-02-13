Финляндия обыграла Швецию в овертайме и возглавила таблицу С

Завершился матчв рамках Олимпиады в Пекине. Финны выиграли 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) с учетом овертайма.

Шведы повели в счете во втором периоде, забив трижды — Лукас Валльмарк, Лукас Бенгтссон и Антон Ландер. Финны отыгрались в третьем периоде благодаря дублю Ииро Пакаринена и шайбе Тему Хартикайнена.

Шайба Харри Песонена в овертайме принесла Финляндии победу и первое место в группе С.

Отметим, что обе команды вышли в четвертьфинал игр.

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