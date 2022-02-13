Большунов: Чем сложнее условия, тем лучше для нас

«Чем сложнее условия, тем лучше для нас. Рады, что смогли победить в такой конкуренции и с такими соперниками. Это дорогого стоит.

Это большая победа для нашей команды. На такой тяжелой трассе, в таких сложных условиях. Мы смогли показать, что мы сильны. И в каждой гонке показываем неплохие результаты и боремся за победу.

Сегодняшний результат — залог успеха всей команды и наших близких», — передает слова Большунова Sport24.

Олимпиада-2022 онлайн

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