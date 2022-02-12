Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновВыстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля
  • 15:50
    • Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото ОИ в прыжках на лыжах с трамплина, Садреев — 16-й
  • 11:24
    • Российские лыжницы завоевали золото Олимпиады в эстафете
  • 10:29
    • Стало известно, когда будет принято решение по Валиевой
  • 16:02
    • Российским лыжницам вручили золотые медали Олимпийских игр в Пекине
  • 15:44
    • Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок
    Все новости спорта

    Российским лыжницам вручили золотые медали Олимпийских игр в Пекине

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Российским лыжницам Юлии Ступак, Наталье Непряевой, Татьяне Сориной и Веронике Степановой на церемонии награждения вручили золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) за победу в женской эстафете.

    Вероника Степанова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Степанова

    Сегодня, 12 февраля, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км. Российская команда впервые с 2006 года выиграла этот вид программы.

    Серебряные медали эстафеты достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции, которые усилиями Йонны Сундлинг вырвали бронзу у соперниц из Финляндии.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов чешская сборная сумеет забить России?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Челси» выиграть клубный чемпионат мира?
  • «Челси» — «Палмейрас». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Команды обменяются голами
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Цинциннати Бенгалс — Лос-Анджелес Рэмс
  • Прочие
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие