Российским лыжницам вручили золотые медали Олимпийских игр в Пекине

Российским лыжницамна церемонии награждения вручили золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) за победу в женской эстафете.

Сегодня, 12 февраля, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км. Российская команда впервые с 2006 года выиграла этот вид программы.

Серебряные медали эстафеты достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции, которые усилиями Йонны Сундлинг вырвали бронзу у соперниц из Финляндии.

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