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    Ковалёв: Сборная России не пропустила ни одной шайбы. Какое мнение может быть?

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалёв после поражения команды в матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира с Германией (2:3) поделился мнением об игре команды России на Олимпиаде-2022.

    Алексей Ковалев
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    Алексей Ковалев

    «Мы смотрим все матчи, я смотрел обе встречи сборной России. Команда выиграла два матча и не пропустила ни одной шайбы, какое мнение может быть? Мог бы Китай обыграть немцев, если бы в воротах был Федотов? Вратари всегда помогают, если бы иметь хорошего вратаря, который мог бы поймать пару бросков, это могло бы помочь», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата».

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