Йоханнес Бё объявил, что Олимпийские игры в Пекине станут для него последними

28-летний норвежский биатлонистобъявил, что Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай) станут для него последними.

«Я не заканчиваю сейчас, но и на следующие четыре года не останусь. В Антхольце через четыре года мы встретимся с Антоном Шипулиным и будем праздновать их вместе», — приводит слова младшего Бё сайт «Матч ТВ».

Младший Бё — участник трёх Олимпиад и трёхкратный чемпион Игр. На текущей Олимпиаде Бё-младший выиграл уже два золота — в смешанной эстафете и в спринте, а также бронзу в индивидуальной гонке. На Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) Йоханнес завоевал золото в индивидуальной гонке.

Олимпиада-2022 онлайн

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