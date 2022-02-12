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    Йоханнес Бё объявил, что Олимпийские игры в Пекине станут для него последними

    Пекин-2022 Биатлон
    28-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил, что Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай) станут для него последними.

    Йоханнес Бё
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    Йоханнес Бё

    «Я не заканчиваю сейчас, но и на следующие четыре года не останусь. В Антхольце через четыре года мы встретимся с Антоном Шипулиным и будем праздновать их вместе», — приводит слова младшего Бё сайт «Матч ТВ».

    Младший Бё — участник трёх Олимпиад и трёхкратный чемпион Игр. На текущей Олимпиаде Бё-младший выиграл уже два золота — в смешанной эстафете и в спринте, а также бронзу в индивидуальной гонке. На Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) Йоханнес завоевал золото в индивидуальной гонке.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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