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    Президент ФФККР: Мы не сомневаемся в честности Валиевой

    Пекин-2022 Фигурное катание Допинг
    Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков выступил с заявлением по поводу ситуации с Камилой Валиевой.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Еще раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой — что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию.

    Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», — цитирует Горшкова пресс-служба ФФККР.

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