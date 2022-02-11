Шведы разгромили Словакию в матче олимпийского турнира по хоккею

Матч завершился со счетом 4:1 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу шведов.
В составе шведской команды отличились Йоаким Нордстрем, Лукас Валльмарк, Макс Фриберг и Карл Клингберг.
У словаков автором заброшенной шайбы стал 17-летний форвард Юрай Славковски, забивший два гола в матче против Финляндии.
Сборная Швеции с шестью очками занимает первое место в группе C. В заключительном матче группового этапа ее соперником станет команда Финляндии, которая 11 февраля сыграет с Латвией. Словакия находится на последней строчке, не набрав пока ни одного очка.
По итогам группового этапа не вылетит ни одна из 12 сборных. Победители каждой из трех групп и лучшая команда из занявших вторые места сразу выйдут в четвертьфинал, остальные сыграют в предварительном раунде плей-офф.
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