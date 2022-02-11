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    Шведы разгромили Словакию в матче олимпийского турнира по хоккею

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Словакии во втором туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    Матч завершился со счетом 4:1 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу шведов.

    В составе шведской команды отличились Йоаким Нордстрем, Лукас Валльмарк, Макс Фриберг и Карл Клингберг.

    У словаков автором заброшенной шайбы стал 17-летний форвард Юрай Славковски, забивший два гола в матче против Финляндии.

    Сборная Швеции с шестью очками занимает первое место в группе C. В заключительном матче группового этапа ее соперником станет команда Финляндии, которая 11 февраля сыграет с Латвией. Словакия находится на последней строчке, не набрав пока ни одного очка.

    По итогам группового этапа не вылетит ни одна из 12 сборных. Победители каждой из трех групп и лучшая команда из занявших вторые места сразу выйдут в четвертьфинал, остальные сыграют в предварительном раунде плей-офф.

    Олимпийские игры-2022. Хоккей. Групповой этап
    Швеция — Словакия — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Нордстрем — 1 (Бенгтссон, Фриберг), 11:22 — 1:0. Валльмарк — 3 (бол., Пудас, Теммернес), 18:10 — 2:0. Фриберг — 1 (Хольм, Фолин), 19:55 — 3:0. Клингберг — 1 (п.в., Ландер, Броме), 57:44 — 4:0. Славковски — 3 (Немец), 58:18 — 4:1Вратари: Хелльберг — Томек (Рыбар, 20:01, 57:22 — 57:44, 59:17)Штраф: 12 — 12Броски: 29 (12+9+8) — 41 (14+16+11)

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