Пешан: Конечно, мы хотим обыграть Россию. Для нас это принципиальный матч

Главный тренер сборной Чехии по хоккеюпрокомментировал предстоящий матч с командой России на Олимпийских играх в Пекине.

«Завтра игра с Россией. К сожалению, мы больше не можем бороться за первое место в группе. Но, конечно, мы хотим обыграть Россию. Для нас это принципиальный матч. Россияне пока не пропускали на Олимпиаде, постараемся им забить.

Россия не играет в атакующий хоккей? Скорее тут причина не в российской команде, а в размерах площадки в Пекине. Плюс соперники. Швейцарцы и датчане играют хорошо, против них очень тяжело играть, здорово действуют в обороне. Возможно, российская команда сильнее в обороне, чем в нападении. Посмотрим.

Российский вратарь играет здорово. Он очень большой. Плюс у россиян много классных защитников», — передает слова Пешана Sport24.

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