«Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок». Скелетонистка Никитина рассказала о сложной обстановке в сборной России

Российская скелетонисткарассказала о сложной ситуации внутри национальной команды по скелетону.

«Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Очень сложно было все преодолеть без последствий, я до последнего думала, что справлюсь с этим всем, но не получилось. К сожалению, я не робот...

Я очень давно хотела все рассказать, вне зависимости от результата. Завтра я просто проеду два заезда для себя, как раньше, не пытаясь ничего никому доказать, а просто насладиться процессом когда-то любимого мною дела!

Как человек, который прошел через этот опыт, хочу сразу им поделиться. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю. А внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время. Это самое страшное, самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который был в этом замешан. Самое страшное, что в тебе убивают любовь к спорту, которому ты посвятил жизнь», — написала Никитина в сторис своего инстаграма.

Российские скелетонистки не попали в топ-10 в стартовом заезде на Олимпиаде в Пекине.

Лучшая из россиянок, Юлия Канакина, занимает 11-е место (1.02,56), Алина Тарарыченкова — 16-я (1.02,74), Никитина — 18-я (1.02,92). Второй заезд пройдет сегодня, 11 февраля.

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