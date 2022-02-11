Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновБольшунов — Клебо, раунд 3. Анонс событий на Олимпиаде-2022 11 февраля
  • 06:28
    • Официально: Допинг-проба Валиевой дала положительный результат
  • 09:22
    • Мужская сборная России по хоккею выиграла у Дании на ОИ в Пекине
  • 08:37
    • ISU обжалует в CAS снятие временного отстранения Валиевой от Олимпиады
  • 09:13
    • Валиева трижды упала на тренировке в Пекине
  • 07:03
    • Валиевой официально разрешили продолжить выступление на ОИ-2022
    Все новости спорта

    «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок». Скелетонистка Никитина рассказала о сложной обстановке в сборной России

    Пекин-2022 Скелетон Сборная России Скандалы
    Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о сложной ситуации внутри национальной команды по скелетону.

    Елена Никитина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Никитина

    «Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Очень сложно было все преодолеть без последствий, я до последнего думала, что справлюсь с этим всем, но не получилось. К сожалению, я не робот...

    Я очень давно хотела все рассказать, вне зависимости от результата. Завтра я просто проеду два заезда для себя, как раньше, не пытаясь ничего никому доказать, а просто насладиться процессом когда-то любимого мною дела!

    Как человек, который прошел через этот опыт, хочу сразу им поделиться. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю. А внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время. Это самое страшное, самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который был в этом замешан. Самое страшное, что в тебе убивают любовь к спорту, которому ты посвятил жизнь», — написала Никитина в сторис своего инстаграма.

    Российские скелетонистки не попали в топ-10 в стартовом заезде на Олимпиаде в Пекине.

    Лучшая из россиянок, Юлия Канакина, занимает 11-е место (1.02,56), Алина Тарарыченкова — 16-я (1.02,74), Никитина — 18-я (1.02,92). Второй заезд пройдет сегодня, 11 февраля.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» потеряет очки в матче с «Ренном»?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Кельна»?
  • «Лейпциг» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Севилья» прервет серию ничьих уверенной победой
  • «Севилья» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие