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    Шайба Комарова помогла Финляндии обыграть Латвию на ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Финляндии одержала победу над командой Латвии (3:1) в матче второго тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

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    В составе победителей отличились Валттери Кемиляйнен, Лео Комаров из СКА и Марко Анттила из «Йокерита».

    За латвийцев голом отметился Родриго Аболс.

    Хоккей. Олимпийские игры-2022. Группа C
    Латвия — Финляндия — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Кемиляйнен — 1 (Лехтонен, Няттинен), 37:59 — 0:1. Аболс — 1 (бол., Крастенбергс, Смирнов), 43:01 — 1:1. Комаров — 1 (Хиетанен, Покка), 54:42 — 1:2. Анттила — 1 (Мяеналанен, Линдбом), 58:43 — 1:3Вратари: Калниньш — СятериБроски: 20 (9+6+5) — 38 (13+15+10)Штраф: 6 — 4

    Финляндия с 6 очками лидирует в группе С, по дополнительным показателям опережая Швецию. Лидеры квартета сыграют между собой 13 февраля. В тот же день состоится и матч Латвии со Словакией.

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