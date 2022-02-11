Японец Хирано выиграл золотую медаль ОИ-2022 в хафпайпе

Японский сноубордистзавоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине хафпайп.

В лучшей из своих трех попыток спортсмен показал результат 96 баллов.

Серебро у австралийца Скотта Джеймса (92,50), замкнул тройку призеров Ян Шеррер из Швейцарии (87,25). Американец Шон Уайт занял четвертое место.

Российские спортсмены не принимали участие в финале.

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