Большунов: Нисканен был намного сильнее

Российский лыжникназвал заслуженной победу финнав гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Большунов занял второе место, проиграв Нисканену 23 секунды.

«Какие ощущения от этого серебра? Никаких ощущений. Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ийво был намного сильнее, это было понятно со старта.

Конечно, я пытался бороться и навязать борьбу, но сегодня у меня, к сожалению, не получилось.

Второе место — это не так уж и плохо, тем более на Олимпиаде и в такой сильной компании. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото.

Знаю ли я, что установил рекорд среди отечественных лыжников по медалям на Олимпиадах? То ли еще будет!», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в скиатлоне. Всего же он выиграл шесть олимпийских медалей. Это рекорд в истории российских и советских лыж.

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