Биатлон, женщины, спринт 7,5 км на Олимпиае-2022: где смотреть онлайн

В 12:00 по Москве на Олимпиаде в Пекине начнется женский спринт в биатлоне на дистанции 7,5 км.

Сборную России представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Наибольшие надежды связаны с Кристиной Резцовой. Что интересно, ровно 20 лет назад, 11 февраля 1992 года на Олимпиаде в Альбервилле, ее мать Анфиса Резцова бежала спринт, выиграла и стала первой олимпийской чемпионкой в истории женского биатлона.

Главные соперники россиянки — Марте Ольсбю-Ройселанн из Норвегии и Дениз Херманн из Германии.

Прямой эфир смотрите с 12:00 на Первом канале. Комментировать трансляцию будут Николай Круглов и Дмитрий Терехов.

Онлайн-трансляцию гонки на 7,5 км смотрите на LiveSport.Ru.

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