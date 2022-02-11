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    Биатлон, женщины, спринт 7,5 км на Олимпиае-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    В 12:00 по Москве на Олимпиаде в Пекине начнется женский спринт в биатлоне на дистанции 7,5 км.

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    Сборную России представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

    Наибольшие надежды связаны с Кристиной Резцовой. Что интересно, ровно 20 лет назад, 11 февраля 1992 года на Олимпиаде в Альбервилле, ее мать Анфиса Резцова бежала спринт, выиграла и стала первой олимпийской чемпионкой в истории женского биатлона.

    Главные соперники россиянки — Марте Ольсбю-Ройселанн из Норвегии и Дениз Херманн из Германии.

    Прямой эфир смотрите с 12:00 на Первом канале. Комментировать трансляцию будут Николай Круглов и Дмитрий Терехов.

    Онлайн-трансляцию гонки на 7,5 км смотрите на LiveSport.Ru.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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