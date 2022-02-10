Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая

Сборная Германии по санному спорту выиграла командную эстафету на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе команды выступалии дуэт

Сборная России в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова и пары Александр Денисьев / Владислав Антонов стали четвёртыми.

Россия лидировала перед заездами команд, которые в итоге стали призёрами соревнований.

Санный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Командная эстафета

1. Германия — 3:03.406

2. Австрия +0.080

3. Латвия +0.948

4. Россия +1.261

5. Италия +1.446

6. Канада +1.829.

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