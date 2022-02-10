Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая

Роман Репилов Фото: globallookpress.com
Сборная России в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова и пары Александр Денисьев / Владислав Антонов стали четвёртыми.
Россия лидировала перед заездами команд, которые в итоге стали призёрами соревнований.
Санный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Командная эстафета
1. Германия — 3:03.406
2. Австрия +0.080
3. Латвия +0.948
4. Россия +1.261
5. Италия +1.446
6. Канада +1.829.
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