Сборная Финляндии разгромила Словакию, Маннинен оформил хет-трик

Сборнаяпо хоккею начала олимпийский турнир с победы над

Матч первого тура группового этапа завершился со счетом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) в пользу финнов.

Автором хет-трика в составе финской команды стал нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен. Форвард подольского «Витязя» Миро Аалтонен оформил дубль. Еще одну шайбу в ворота словаков забросил Харри Песонен.

У Словакии дважды отличился 17-летний нападающий Юрай Славковски.

Сборная Финляндии в следующем матче сыграет 11 февраля с Латвией, а Словакия в тот же день встретится со Швецией.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Групповой этап Финляндия — Словакия — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) Голы: Славковски — 1 (Роман), 5:33 — 0:1. Маннинен — 1 (Хартикайнен, Покка), 10:17 — 1:1. Песонен — 1 (бол., Аалтонен, Филппула), 14:22 — 2:1. Аалтонен — 1 (Няттинен), 18:20 — 3:1. Маннинен — 2 (Гранлунд, Лехтонен), 29:28 — 4:1. Славковски — 2 (Черешняк, Регенда), 31:49 — 4:2. Маннинен — 3 (Хартикайнен), 40:16 — 5:2. Аалтонен — 2 (бол., Оямяки, Ватанен), 54:57 — 6:2Вратари: Сятери — КонрадШтраф: 10 — 6Броски: 30 (6+13+11) — 33 (9+15+9)

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