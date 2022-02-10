Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЖдем медали и решение по Валиевой. Анонс событий на Олимпиаде-2022 10 февраля
  • 08:29
    • Чен выиграл золото ОИ-2022, Семененко — восьмой
  • 13:49
    • Сборная Финляндии разгромила Словакию, Маннинен оформил хет-трик
  • 12:28
    • Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:11
    • Йохауг выиграла золото в гонке классическим стилем, Непряева — четвертая
  • 10:49
    • На Олимпиаде в Пекине обнаружена первая положительная допинг-проба
    Все новости спорта

    Сборная Финляндии разгромила Словакию, Маннинен оформил хет-трик

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Финляндии по хоккею начала олимпийский турнир с победы над Словакией.

    Сакари Маннинен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сакари Маннинен

    Матч первого тура группового этапа завершился со счетом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) в пользу финнов.

    Автором хет-трика в составе финской команды стал нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен. Форвард подольского «Витязя» Миро Аалтонен оформил дубль. Еще одну шайбу в ворота словаков забросил Харри Песонен.

    У Словакии дважды отличился 17-летний нападающий Юрай Славковски.

    Сборная Финляндии в следующем матче сыграет 11 февраля с Латвией, а Словакия в тот же день встретится со Швецией.

    Олимпийские игры-2022. Хоккей. Групповой этап
    Финляндия — Словакия — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Славковски — 1 (Роман), 5:33 — 0:1. Маннинен — 1 (Хартикайнен, Покка), 10:17 — 1:1. Песонен — 1 (бол., Аалтонен, Филппула), 14:22 — 2:1. Аалтонен — 1 (Няттинен), 18:20 — 3:1. Маннинен — 2 (Гранлунд, Лехтонен), 29:28 — 4:1. Славковски — 2 (Черешняк, Регенда), 31:49 — 4:2. Маннинен — 3 (Хартикайнен), 40:16 — 5:2. Аалтонен — 2 (бол., Оямяки, Ватанен), 54:57 — 6:2Вратари: Сятери — КонрадШтраф: 10 — 6Броски: 30 (6+13+11) — 33 (9+15+9)

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Лестер» с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Канадцы справятся с немцами в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине?
  • Канада — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • США и Китай завершат матч «верхом»?
  • США — Китай. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч США — Китай
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие