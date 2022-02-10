Фетисов: Какие вообще могут быть сомнения в нашей победе над датчанами?

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеюподелился ожиданиями от предстоящего мужской сборной России матча с Данией на Олимпиаде в Пекине.

«Какие вообще могут быть сомнения в нашей победе над датчанами? Сборная России уверенно победит Данию и выйдет на чистое первое место в группе, вот увидите.

Почему в прошлой игре нашей сборной удалось забить всего лишь одну шайбу? Я думаю, что если мы выиграем все матчи на этой Олимпиаде по 1:0, все будут предельно довольны.

Совершенно не важно с каким счетом Россия побеждает. Главное — это качественный и красивый хоккей.

Думаю, что к нашим ребятам уверенность будет приходить с каждым матчем все больше и больше, по нарастающей пойдем.

Верим в наших русских парней и болеем за них всей душой!» — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Матч Олимпиады-2022 Дания — Россия состоится 11 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

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