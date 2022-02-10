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    Федоров: Датчане играют в североамериканском стиле

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Тренер сборной России Сергей Федоров поделился ожиданиями от матча против Дании на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    В стартовом матче сборная России одержала победу над Швейцарией (1:0).

    «Я не могу сказать, что команда тяжело входит в турнир. В плане движения не думаю, что были большие проблемы, а вот в плане принятия решений — да. Игровая практика, которая отсутствовала у многих наших ребят с начала января, конечно же, сказалась. Волнение сказалось.

    Но Олимпиада — сложный турнир, тут ничего не попишешь. Вы знаете, в каких условиях мы тренируемся, время ограничено. Есть ковидный протокол, который отвлекает от прямых обязанностей. Но все в этом плане в одинаковых условиях.

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    • В любом случае начало было положено. Моменты были, но многие из них мы не использовали, как хотели бы ребята. Начали немножко креативить больше, чем надо. Хотя тренерский штаб предупреждал, что где-то надо сыграть попроще, особенно в начале периодов.

    Вчера смотрел всю игру Дании с чехами. Я не удивлен тем ритмом, мастерством и напористостью, которую показали датчане. Они играют ближе к североамериканскому стилю хоккея, шайба всё время идет вперед. Большое давление идет на ворота. Поэтому нашим защитникам вместе с центральными нападающими завтра придется поработать в этом направлении.

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    • Что касается общей картинки, то это серьезный, мобильный соперник. Мы понимаем, что любая команда на Олимпиаде представляет определенную угрозу. И мы готовимся к тому, чтобы самим играть лучше, но и учитывать особенности нашего соперника», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

    В следующем матче, который состоится 11 февраля, сборная России сыграет против Дании.

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