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    Быков: Сборная России будет двигаться по нарастающей на Олимпиаде

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Известный тренер Вячеслав Быков оценил игру сборной России в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира против Швейцарии (1:0).

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    Автором единственной заброшенной шайбы стал Антон Слепышев, отличившийся за три секунды до конца первого периода.

    «Необходимо поработать над завершением атак, выходом из зоны. Можно долго рассуждать, что именно не получилось, но на этом не стоит концентрироваться.

    На протяжении долгого времени сборная России была лишена возможности играть, могла лишь тренироваться. Требуется время, чтобы войти в ритм. Обе сборные могут играть лучше, поэтому пока очень сложно говорить о потенциале, возможностях обеих сборных.

    Показалось, что швейцарцы слишком уважали сборную России. В некоторых эпизодах им не хватило реализации, а в одном из них парень вовсе не попал в пустые ворота. Моменты у команды Швейцарии были. Алексею Жамнову необходимо это проанализировать.

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    • Получился результат, а это самое главное. Естественно, в действиях российских хоккеистов ощущались нервозность и закрепощенность. Всё же это дебютный матч на Олимпиаде. Поэтому не получилось реализовать те моменты, которые были созданы (а их было достаточно). В любом случае после победы психологическое состояние команды будет на высшем уровне. Думаю, по ходу Игр сборная России будет двигаться по нарастающей», — приводит слова Быкова RT.

    В следующем матче, который состоится 11 февраля, сборная России сыграет против Дании.

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