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    Быков: Игра с датчанами не будет простой прогулкой

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Экс-наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Данией на Олимпиаде-2022 в Пекине.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    В своем первом матче сборная России обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Единственная шайба на счету Антона Слепышева. Дания смогла одолеть команду Чехии — 2:1.

    «Я думаю, результат датчан с чехами охладил пыл некоторых болельщиков. Нам будет нелегко точно. Но, я думаю, наши ребята будут готовы.

    Нет-нет и еще раз нет. Игра с датчанами не будет простой прогулкой. Настрой должен быть очень серьезным», — приводит слова Быкова «Спорт-экспресс».

    Матч Олимпиады-2022 Дания — Россия состоится 11 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

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