Быков: Игра с датчанами не будет простой прогулкой

Экс-наставник сборной России по хоккеюподелился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Данией на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В своем первом матче сборная России обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Единственная шайба на счету Антона Слепышева. Дания смогла одолеть команду Чехии — 2:1.

«Я думаю, результат датчан с чехами охладил пыл некоторых болельщиков. Нам будет нелегко точно. Но, я думаю, наши ребята будут готовы.

Нет-нет и еще раз нет. Игра с датчанами не будет простой прогулкой. Настрой должен быть очень серьезным», — приводит слова Быкова «Спорт-экспресс».

Матч Олимпиады-2022 Дания — Россия состоится 11 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.