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    Словацкая горнолыжница Влгова выиграла золото Олимпиады в слаломе

    Пекин-2022 Горные лыжи
    Словацкая горнолыжница Петра Влгова завоевала золотую медаль в слаломе на Олимпиаде в Пекине.

    Петра Влгова
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    Петра Влгова

    Результат Влговой — 1 минута 44,98 секунды.

    Второе место заняла Катарина Линсбергер из Австрии. Бронзовую награду выиграла швейцарка Венди Хольденер.

    Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Слалом

    1. Петра Влгова (Словакия) — 1.44,98

    2. Катарина Линсбергер (Австрия) — 1.45,06

    3. Венди Хольденер (Швейцария) — 1.45,10

    4. Лена Дюрр (Германия) — 1.45,17

    5. Андрейа Слокар (Словения) — 1.45,20

    6. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.45,58

    7. Камилль Раст (Швейцария) — 1.45,75

    8. Пола Молцан (США) — 1.46,18

    9. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) — 1.46,31

    10. Алин Даниот (Швейцария) — 1.46,64

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