Словацкая горнолыжница Влгова выиграла золото Олимпиады в слаломе

Результат Влговой — 1 минута 44,98 секунды.
Второе место заняла Катарина Линсбергер из Австрии. Бронзовую награду выиграла швейцарка Венди Хольденер.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Слалом
1. Петра Влгова (Словакия) — 1.44,98
2. Катарина Линсбергер (Австрия) — 1.45,06
3. Венди Хольденер (Швейцария) — 1.45,10
4. Лена Дюрр (Германия) — 1.45,17
5. Андрейа Слокар (Словения) — 1.45,20
6. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.45,58
7. Камилль Раст (Швейцария) — 1.45,75
8. Пола Молцан (США) — 1.46,18
9. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) — 1.46,31
10. Алин Даниот (Швейцария) — 1.46,64
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