Словацкая горнолыжница Влгова выиграла золото Олимпиады в слаломе

Словацкая горнолыжницазавоевала золотую медаль в слаломе на Олимпиаде в Пекине.

Результат Влговой — 1 минута 44,98 секунды.

Второе место заняла Катарина Линсбергер из Австрии. Бронзовую награду выиграла швейцарка Венди Хольденер.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Слалом

1. Петра Влгова (Словакия) — 1.44,98

2. Катарина Линсбергер (Австрия) — 1.45,06

3. Венди Хольденер (Швейцария) — 1.45,10

4. Лена Дюрр (Германия) — 1.45,17

5. Андрейа Слокар (Словения) — 1.45,20

6. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.45,58

7. Камилль Раст (Швейцария) — 1.45,75

8. Пола Молцан (США) — 1.46,18

9. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) — 1.46,31

10. Алин Даниот (Швейцария) — 1.46,64

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.