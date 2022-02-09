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    Завьялов о скандале с Валиевой: Допускаю, это может оказаться манипуляцией

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание Скандалы Допинг
    Спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов считает, что ситуация с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой может быть провокацией.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Триметазидин является допингом с 2014 года. Этот препарат используется для профилактики стенокардии и при других сосудистых заболеваний. Кроме того, применяется в психотерапии.

    Но он, как и мельдоний, не оказывает на тренировочный процесс и результаты спортсмена вообще никакого эффекта. Наши представители должны были отстаивать этот факт до того, как триметазидин внесли в список запрещенных препаратов. Они совершили большую ошибку, не сделав это.

    Надеюсь, это какое-то недоразумение. У Валиевой профессиональная команда. К сожалению, спорт не может существовать вне политики. Допускаю, это может оказаться манипуляцией», — заявил Завьялов в интервью Sport24.

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