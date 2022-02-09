Завьялов о скандале с Валиевой: Допускаю, это может оказаться манипуляцией

Спортивный врач, заслуженный тренер Россиисчитает, что ситуация с допинг-пробой фигуристкиможет быть провокацией.

«Триметазидин является допингом с 2014 года. Этот препарат используется для профилактики стенокардии и при других сосудистых заболеваний. Кроме того, применяется в психотерапии.

Но он, как и мельдоний, не оказывает на тренировочный процесс и результаты спортсмена вообще никакого эффекта. Наши представители должны были отстаивать этот факт до того, как триметазидин внесли в список запрещенных препаратов. Они совершили большую ошибку, не сделав это.

Надеюсь, это какое-то недоразумение. У Валиевой профессиональная команда. К сожалению, спорт не может существовать вне политики. Допускаю, это может оказаться манипуляцией», — заявил Завьялов в интервью Sport24.

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