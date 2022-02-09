Объявлены составы сборной России на мужскую и женскую гонки с раздельным стартом на ОИ-2022

В сборной России по лыжным гонкам утвердили составы на мужскую и женскую гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

Женская гонка на 10 км классическим стилем состоится 10 февраля. За национальную команду выступят Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Лилия Васильева.

Мужская гонка на 15 километров классическим стилем пройдет 11 февраля. За Россию выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков.

Олимпиада проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.