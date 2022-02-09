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    Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение в матче Олимпиады с Россией

    Пекин-2022 Хоккей
    Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал поражение в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой России (1:0).

    Патрик Фишер
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    Патрик Фишер

    «Мы знали, что будет тяжелый, быстрый матч. В первом периоде у нас возникли проблемы с интенсивностью игры, во втором периоде мы начали оказывать больше давления на сборную России. Нам понравилась наша игра и наш настрой. И для нас, и для России это была первая игра за долгое время. Не всё получалось гладко, но мы расстроены, что проиграли. Россия забила на один гол больше», — передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата».

    Напомним, сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

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