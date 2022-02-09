Сборная США завоевала первое золото на Олимпиаде в Пекине

Линдси Джейкобеллис Фото: globallookpress.com
Для сборной США это первое золото на Играх в Пекине.
Второе место заняла француженка Хлоэ Треспеш. Бронзовую медаль выиграла канадка Мариэта Один.
Российская сноубордистка Александра Паршина не смогла выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе. Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Кристина Пауль выбыли после 1/8 финала.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай). Сноуборд. Борд-кросс. Женщины. Финал
1. Линдси Джакобеллис (США)
2. Хло Трапеш (Франция)
3. Мерьета Одайн (Канада)
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