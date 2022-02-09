Сборная США завоевала первое золото на Олимпиаде в Пекине

Американкавыиграла золотую медаль Олимпиады-2022 в сноуборд-кроссе.

Для сборной США это первое золото на Играх в Пекине.

Второе место заняла француженка Хлоэ Треспеш. Бронзовую медаль выиграла канадка Мариэта Один.

Российская сноубордистка Александра Паршина не смогла выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе. Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Кристина Пауль выбыли после 1/8 финала.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай). Сноуборд. Борд-кросс. Женщины. Финал

1. Линдси Джакобеллис (США)

2. Хло Трапеш (Франция)

3. Мерьета Одайн (Канада)

Олимпиада-2022 онлайн

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