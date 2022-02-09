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    «Соперник в принципе ничем не удивил». Яковлев — о победе сборной России над Швейцарией

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал победу в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).

    Егор Яковлев
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    Егор Яковлев

    «Отлично, что выиграли. Много ненужных удалений было, но это эмоции — первый матч на Олимпиаде. Поэтому такое количество удалений. Но есть и свои плюсы — отработали меньшинство, достаточно неплохо выстояли в нём. Вратарь здорово сыграл, очень выручил. Спасибо ему.

    А так я считаю, что для такого большого перерыва без игровой практики, сыграли очень неплохо. Когда ты выпадаешь из игрового ритма, тяжело играть первый матч. Соперник в принципе ничем не удивил. Хорошая и быстрая команда, к матчу с которой мы серьёзно готовились.

    В команде много молодых ребят, которые впервые играют на Олимпиаде. Постарались им помочь, поддержать. После первых смен давление и нервозность ушли. Если честно, на тренировке лёд был намного хуже. Сегодня он был лучше, и думаю, что с каждым днём будет становиться ещё лучше», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата».

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