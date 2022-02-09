Датские хоккеисты обыграли Чехию на Олимпиаде

в матче 1-го тура мужского олимпийского хоккейного турнира одержала победу надсо счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

На 12-й минуте датчане открыли счёт в матче — отличился Маркус Лауридсен . А на 18-й Дания при игре в меньшинстве заработала буллит, который реализовал Франс Нильсен.

Чехи отыграли одну шайбу на 24-й минуте — гол на свой счет записал Роман Червенка.

Напомним, Чехия и Дания играют в одной группе В со сборными России и Швейцарии. Ранее россияне переиграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде со счётом 1:0.

11 февраля Чехия сыграет со Швейцарией, 12-го — с Россией. Датчане 11 февраля встретятся с Россией, а 12-го — со Швейцарией.

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