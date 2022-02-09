Саночник Антонов: В техническом плане провал большой, надо что-то искать

Россиянеизначально не верили в то, что сумеют завоевать в Пекине медали из-за значительного технического превосходства основных зарубежных соперников.

В среду, 9 февраля, российские спортсмены заняли восьмое место в олимпийских состязаниях экипажей саней-двоек.

«Перед этой Олимпиадой мы ставили перед собой задачу максимум сделать на старте и максимум выжать на трассе в плане прохождения по ровным траекториям с минимумом ошибок.

Эту задачу мы выполнили, но отрывы от лидеров все равно большие, сами можете это увидеть. Поэтому на медаль мы здесь и не надеялись.

В техническом плане провал большой, надо что-то искать», — сказал Антонов ТАСС.

«Трасса очень специфическая, и геометрия наших саней не подходит к ней. Когда были здесь в ноябре на тестовых тренировках, не сумели найти, за счет чего у соперников такая скорость», — добавил Денисьев.

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