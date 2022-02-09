Червенка: Пока не думаем о матче с Россией, мы сфокусированы на Швейцарии

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка прокомментировал поражение от Дании (1:2) и поделился впечатлениями от предстоящего матча с Россией.

11 февраля Чехия в рамках олимпийского турнира сыграет со Швейцарией, 12-го — с Россией. Датчане 11 февраля встретятся с Россией.

«Мы хорошо действовали в первом периоде, но проиграли 0:2. Сложно сказать, что случилось. Мы должны были забить больше, чем соперник. Это то, над чем нам надо поработать перед следующим матчем.

Датчане хорошо играли в обороне, их вратарь провел крутой матч. У нас были хорошие моменты. Нам надо играть лучше под воротами, больше идти на ворота, больше бросать. И конечно, эффективнее действовать в большинстве.

У меня много хороших воспоминаний от времени в России, где я провел четыре или пять сезонов. Я был счастлив и в Омске, и в Санкт-Петербурге. Много хороших воспоминаний, но сейчас мы сфокусированы только на следующем матче.

Знаю несколько игроков российской команды — не более того. Уже несколько лет я играю не в КХЛ. У России всегда хорошая команда. Пока не думаем о матче с Россией, мы сфокусированы на Швейцарии», — приводит слова Червенки «Спорт-Экспресс».

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