Ягудин: У Кондратюка эмоциональное опустошение после командного турнира

Олимпийский чемпионоценил выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Лучшим из россиян был Евгений Семененко, показавший седьмой результат — 95,76 балла. Марк Кондратюк (86,11) занял 15-ю строчку, а Андрей Мозалев (77,05) — 23-ю.

После короткой программы лидирует Нэйтан Чен. Американец получил за свой прокат 113,97 балла и установил новый мировой рекорд.

«Говорил, что шанс есть всегда и у всех. Есть такое выражение: "Снимите розовые очки". Я их всегда снимаю и могу трезво оценивать ситуацию. Естественно, я понимаю на что способны наши одиночники.

Сегодня Женя Семененко — молодец, справился со всеми элементами, не дал ни малейшего шанса поставить даже небольшой минус. Понятно, что оценивать выступление Андрея Мозалева бессмысленно, поскольку этого проката не существовало, к сожалению.

Марк Кондратюк оказался между Семененко и Мозалевым. Здесь имеет место быть эмоциональное опустошение после командного турнира. По физике видно, что молодец, но какого-то заряда, дополнительной концентрации не хватило. Молодец, что боролся и спасал прыжковые элементы.

Вот как раз у Семененко отрыв в 10 баллов, это техника, которая пострадала у Кондратюка.

Наш уровень на сегодняшний день приблизительно такой, где находится Семененко. Это при том, что Юдзуру Ханю сорвал элемент. Как бы где-то там в десятке при хорошем раскладе. Но стоит отметить, что основную задачу Олимпийских Игр Марк выполнил на пять с плюсом, помог по-максимуму команде выиграть олимпийское золото командного турнира», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

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