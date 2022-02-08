Степанова не смогла выйти в финал спринта на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжницане смогла пробиться в финал спринта свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Её соперницами во втором полуфинале были Джессика Диггинс (США), Софи Крель (Германия), Эмма Рибом (Швеция), Майкен Касперсен Фалла (Норвегия), Виктория Карль (Германия).

Степанова заняла третье место, победила Рибом, второй стала Диггинс. На этапе четвертьфинала из борьбы за медали выбыли россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак. Христина Мацокина не смогла пройти квалификацию.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.