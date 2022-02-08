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    Степанова не смогла выйти в финал спринта на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Российская лыжница Вероника Степанова не смогла пробиться в финал спринта свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

    Вероника Степанова
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    Вероника Степанова

    Её соперницами во втором полуфинале были Джессика Диггинс (США), Софи Крель (Германия), Эмма Рибом (Швеция), Майкен Касперсен Фалла (Норвегия), Виктория Карль (Германия).

    Степанова заняла третье место, победила Рибом, второй стала Диггинс. На этапе четвертьфинала из борьбы за медали выбыли россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак. Христина Мацокина не смогла пройти квалификацию.

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