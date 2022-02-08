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    Вероника Степанова вышла в полуфинал спринта на ОИ в Пекине

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Российская лыжница Вероника Степанова вышла в полуфинал спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине.

    Вероника Степанова
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    Вероника Степанова

    Её соотечественницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу за награды.

  • Юлия Ступак выбыла из борьбы за медали в спринте на Олимпиаде в Пекине
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    • Ступак в первом четвертьфинале заняла четвёртое место (3.18,65), победу одержала шведка Йонна Сундлинг (3.14,48). Юлия претендовала на выход в полуфинал в статусе лаки-лузера, но её результат превзошли соперницы.

    Непряева во втором четвертьфинале стала третьей (3.21,34), победила шведка Майя Дальквист (3.21,03). Степанова выиграла пятый четвертьфинал (3.18,09).

    Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.

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