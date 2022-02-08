Тихонов назвал причину промахов российских биатлонистов на Олимпиаде-2022

Александр Тихонов Фото: globallookpress.com
Лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший четвертое место. Он допустил лишь один промах на заключительном огневом рубеже, из-за которого лишился шансов на медаль. Александр Логинов стал десятым, а Эдуард Латыпов — 11-м.
«Все сделали по ошибке! Выступление Цветкова — приятная неожиданность. Но он все равно молодец! Это биатлон. Такое случается...
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Напомним, победителем индивидуальной гонки стал француз Кентен Фийон-Майе.
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.