Тихонов назвал причину промахов российских биатлонистов на Олимпиаде-2022

Четырехкратный олимпийский чемпионпрокомментировал выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший четвертое место. Он допустил лишь один промах на заключительном огневом рубеже, из-за которого лишился шансов на медаль. Александр Логинов стал десятым, а Эдуард Латыпов — 11-м.

«Все сделали по ошибке! Выступление Цветкова — приятная неожиданность. Но он все равно молодец! Это биатлон. Такое случается...

А главная причина промахов — отсутствие флага и гимна! Нам не за что сражаться», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, победителем индивидуальной гонки стал француз Кентен Фийон-Майе.

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.