Терентьев рассказал о травме, которую получил перед вылетом на Олимпиаду в Пекин

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в спринте российский лыжникрассказал, по какой причине приехал в Пекин (Китай) позже остальной национальной команды.

«Что за травма была перед Олимпиадой? На интервальной тренировке упал и получилось так, что, вроде, и не такая страшная травма, но невозможно было продолжать дальше, потому что могло стать хуже и хуже, и я мог вообще сюда не приехать.

Напрягало ли то, что все уже здесь, а я там? Да! Я очень рад за Большунова и Спицова. Они — большие молодцы, с такими отрывами приехали. И я был очень рад, когда смотрел эту гонку. Меня самого это мотивировало, что всё получится», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата».