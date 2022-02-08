Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу зимней Олимпиады в Пекине

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась четвёртая попытка в соревнованиях по санному спорту среди женщин. Были разыграны медали.

Победу по сумме четырёх попыток одержала немецкая саночница Натали Гайзенбергер.

Второе место заняла её соотечественница Анна Беррайтер.

Российская саночница Татьяна Иванова стала бронзовым призёром.

Это первая олимпийская медаль женской сборной по санному спорту в истории.

Ещё одна россиянка Виктория Демченко не сумела отобраться в финальную попытку, заняв 28 место по сумме трёх спусков.

Олимпийские игры — 2022. Санный спорт. Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 3.53,454

2. Анна Беррайтер (Германия) — 3.53,947

3. Татьяна Иванова (Россия) — 3.54,507

4. Маделайне Эгле (Австрия) — 3.54,809

5. Ханна Прок (Австрия) — 3.54,824

6. Лиза Шульте (Австрия) — 3.54,885

7. Юлия Таубиц (Германия) — 3.55,433