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    Россияне — без медалей на дистанции 1500 м в беге на коньках. Победил нидерландец Нёйс

    Пекин-2022 Коньки
    Российские конькобежцы остались без медалей на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Победил Кьелд Нёйс из Нидерландов, установивший новый олимпийский рекорд: 1.43,21.

    Кьелд Нёйс
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    Кьелд Нёйс

    Вторым с отставанием в 0,34 секунды стал его соотечественник Томас Крол. Замкнул тройку сильнейших представитель Южной Кореи Мин Сок Ким (+1,03).

    Сергей Трофимов занял седьмое место, Даниил Алдошкин — 12-е, Руслан Захаров — 13-е.

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    1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.43,21.
    2. Томас Крол (Нидерланды) +0,34.
    3. Мин Сок Ким (Южная Корея) +1,03..
    7. Сергей Трофимов (Россия) +2,11.
    12. Даниил Алдошкин (Россия) +3,12.
    13. Руслан Захаров (Россия) +3,25…

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