Россияне — без медалей на дистанции 1500 м в беге на коньках. Победил нидерландец Нёйс

Российские конькобежцы остались без медалей на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Победилиз Нидерландов, установивший новый олимпийский рекорд: 1.43,21.

Вторым с отставанием в 0,34 секунды стал его соотечественник Томас Крол. Замкнул тройку сильнейших представитель Южной Кореи Мин Сок Ким (+1,03).

Сергей Трофимов занял седьмое место, Даниил Алдошкин — 12-е, Руслан Захаров — 13-е.

Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.43,21.

2. Томас Крол (Нидерланды) +0,34.

3. Мин Сок Ким (Южная Корея) +1,03..

7. Сергей Трофимов (Россия) +2,11.

12. Даниил Алдошкин (Россия) +3,12.

13. Руслан Захаров (Россия) +3,25…