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    Йоханнес Клебо выиграл четвёртое олимпийское золото в карьере

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

    Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06
    2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26
    3. Александр Терентьев (Россия) +1,31
    4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12
    5. Артём Мальцев (Россия) +3,59
    6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17

    Напомним, лидер сборной России Александр Большунов отказался от участия в спринте.

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