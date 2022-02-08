Йоханнес Клебо выиграл четвёртое олимпийское золото в карьере

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31
4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12
5. Артём Мальцев (Россия) +3,59
6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17
Напомним, лидер сборной России Александр Большунов отказался от участия в спринте.