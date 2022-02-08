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    Иванова о бронзе Пекина-2022: Сезон был тяжелый, до последнего не была уверена, что выиграю здесь медаль

    Пекин-2022 Санный спорт Сборная России
    Российская саночница Татьяна Иванова поделилась эмоциями после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине.

    Татьяна Иванова
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    Татьяна Иванова

    Во вторник, 8 февраля, Иванова заняла третье место в одиночных соревнованиях. Победила немка Натали Гайзенбергер.

    «Сейчас я очень счастлива, но эта медаль мне далась очень тяжело. Я до последнего не была уверена в том, что выиграю здесь медаль.

    Эту медаль я посвящаю родителям. Они на протяжении последних восьми лет после Игр в Сочи очень переживали за меня, особенно моя мама.

    Конечно, у меня есть и друзья, болельщики, которые вдохновляют нас на рекорды, тренерами была сделана очень большая работа.

    Когда травмировалась (в ноябре прошлого года Иванова сломала ногу — прим. ред), понимала сроки восстановления и что не могу оставить все вот так.

    У меня и так пауза между Олимпийскими играми получилась 8 лет, а доводить ее до 12 — для меня это слишком тяжело. И я говорила, что нужно максимально быстро получить от врачей допуск.

    Сезон был тяжелый, выступила на этапе Кубка мира в Китае, травмировалась, потом лечилась. За ребятами, которые выступают, тяжело наблюдать, поддерживать, и я приняла решение, что хочу попробовать покататься.

    И если будут какие-то дискомфортные ощущения, мы не будем рисковать», — цитирует Иванову ТАСС.

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