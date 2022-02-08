Губерниев высказался о решении Большунова пропустить спринт на ОИ-2022

Известный комментаторпрокомментировал решение российского лыжникапропустить спринт на Олимпиаде в Пекине.

«Еще вчера предполагал это. Общался с Александром, он как-то неуверенно на эту тему рассуждал.

Решение на самом деле правильное после такой эмоциональной, тяжелой победы. У него дальше коронные виды, 15 километров, он там фаворит. Раздельный старт, командный спринт, плюс еще эстафета и марафон. То есть у него еще четыре вида, силы нужно беречь.

В коньковом спринте шансов против Клебо по такой трассе почти нет», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне на Олимпиаде-2022.

Мужской и женский спринты состоятся во вторник, 8 февраля.