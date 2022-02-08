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    Бородавко: Мне вдвойне приятно, что мы Терентьева в свое время не бросили, верили в него

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился эмоциями после спринта на Олимпиаде в Пекине, где Александр Терентьев завоевал бронзу.

    Александр Терентьев и Юрий Бородавко
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    Александр Терентьев и Юрий Бородавко

    Напомним, что Бородавко и Терентьев прилетели на Олимпиаду в Пекин с задержкой из-за микротравмы спортсмена.

    «Гонка волнующая, и мне вдвойне приятно, что мы Александра в свое время не бросили — верили в него и дали возможность приехать сюда.

    Он отблагодарил бронзовой медалью сегодня. У него самого уже опускались руки, мы как могли держали его, привезли сюда. У меня нет слов, я очень счастлив.

    Эмоции переполняют. Ожидания и тревога были очень большими. Но Саша справился — мы выбрали с ним правильную тактику, и он ее реализовал.

    Олимпиада еще только начинается, очень рано подводить итоги. Давайте встретимся в заключительный день и тогда сделаем это», — сказал Бородавко «Матч ТВ».

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