Бородавко: Мне вдвойне приятно, что мы Терентьева в свое время не бросили, верили в него

Тренер сборной России по лыжным гонкамподелился эмоциями после спринта на Олимпиаде в Пекине, гдезавоевал бронзу.

Напомним, что Бородавко и Терентьев прилетели на Олимпиаду в Пекин с задержкой из-за микротравмы спортсмена.

«Гонка волнующая, и мне вдвойне приятно, что мы Александра в свое время не бросили — верили в него и дали возможность приехать сюда.

Он отблагодарил бронзовой медалью сегодня. У него самого уже опускались руки, мы как могли держали его, привезли сюда. У меня нет слов, я очень счастлив.

Эмоции переполняют. Ожидания и тревога были очень большими. Но Саша справился — мы выбрали с ним правильную тактику, и он ее реализовал.

Олимпиада еще только начинается, очень рано подводить итоги. Давайте встретимся в заключительный день и тогда сделаем это», — сказал Бородавко «Матч ТВ».