Плотников — об ОИ-2022: Морально сейчас легче, так как осознаю, что на меня рассчитывают

Нападающий сборной России по хоккеюрассказал о перелёте в Пекин на Олимпиаду, а также поделился об атмосфере на Играх.

«Перелёт с Москвы до Красноярска, пересели там и с утра сегодня прилетели сюда. До Красноярска летели регулярным рейсом.

Скрывать не буду, переживал, конечно. Но в принципе я давно сдавал отрицательные тесты, поэтому не знаю, что произошло с тестом перед отлётом — после него сразу опять прошли отрицательные. Когда было массовое заражение в ЦСКА, я не болел, заболел чуть позже, но особых симптомов не было. В один вечер просто поднялась температура, но всё прошло сразу же, на следующий день.

Я понимал, куда еду. Мне не придётся много навёрстывать на этой Олимпиаде, ведь я готовился. Понятно, что необходимо потренироваться с командой, но с моим физическим состоянием всё в порядке. В Новогорске занимался в разных сочетаниях. Последней была моя тройка с Сергеем Андроновым и Антоном Слепышевым.

Разговоров с Алексеем Жамновым и с другими тренерами личных бесед не было. Возможно, это связано с моим отсутствием. Но это никак не влияет на мою подготовку. Даже в отеле во время карантина я продолжал индивидуальные занятия. После выхода я чувствовал себя отлично.

Пока никакой атмосферы праздника на Олимпиаде не чувствую. Весь день пролежал на кровати в ожидании тренировки. Думаю, мне нужно пару дней походить по олимпийской деревне, по столовой, посмотреть, что тут есть, и тогда оно, возможно, появится. На этой Олимпиаде я намерен играть за страну, за себя, хочу добиться максимальных результатов. Прошлая Олимпиада пролетела мимо меня, хочу исправить это. Морально мне сейчас легче, так как осознаю, что на меня рассчитывают», — передаёт слова Плотникова «Чемпионат».