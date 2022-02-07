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    Женская сборная Китая по хоккею проиграла Швеции, Швейцария обыграла Финляндию

    Пекин-2022 Хоккей
    Состоялись все матчи игрового дня групповой стадии Олимпиады по хоккею среди женщин.

    Фрагмент матча Китай — Швеция
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    Фрагмент матча Китай — Швеция

    Сборная Китая проиграла сборной Швеции со счетом 1:2. Это второе поражение китаянок в четырех матчах турнира. У них 5 очков и 3 место в группе B. Пока что они проходят в финальную часть.

    Олимпийские игры-2022. Женщины. Группа A
    Швейцария — Финляндия — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Кристен — 1 (бол., Мюллер, Штальдер), 11:52 — 1:0. Лайтинен — 1 (бол., Саволайнен, Туоминен), 27:49 — 1:1. Рюэгг — 1 (бол., Мюллер, Лиманн), 30:00 — 2:1. Штальдер — 3 (Мюллер, Сигрист), 41:21 — 3:1. Холопайнен — 1 (Вайникка, Тулус), 50:11 — 3:2Вратари: Брендли — Кейсала (58:34 — 58:58, 59:40)Штраф: 6 — 14Броски: 24 (3+14+7) — 40 (13+14+13)

    В другой встрече Швейцария одолела Финляндию 3:2. Это первая победа швейцарок за 4 игры. Ранее они проиграли три матча подряд. Финская команда терпит уже третье поражение подряд.

    Олимпийские игры-2022. Женщины. Группа B
    Швеция — Китай — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Кан Мулан — 1 (Лю Чжиксинь), 5:16 — 0:1. Викнер-Зинкевич — 1 (буллит), 25:14 — 1:1. Боувенг — 1 (Нилен-Перссон, Ваксин), 26:39 — 2:1Вратари: Содерберг — Чжоу Джиаинь (57:46)Штраф: 6 — 2Броски: 33 (9+15+9) — 33 (13+6+14)
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