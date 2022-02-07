Женская сборная Китая по хоккею проиграла Швеции, Швейцария обыграла Финляндию

Состоялись все матчи игрового дня групповой стадии Олимпиады по хоккею среди женщин.

Сборная Китая проиграла сборной Швеции со счетом 1:2. Это второе поражение китаянок в четырех матчах турнира. У них 5 очков и 3 место в группе B. Пока что они проходят в финальную часть.

Олимпийские игры-2022. Женщины. Группа A Швейцария — Финляндия — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Кристен — 1 (бол., Мюллер, Штальдер), 11:52 — 1:0. Лайтинен — 1 (бол., Саволайнен, Туоминен), 27:49 — 1:1. Рюэгг — 1 (бол., Мюллер, Лиманн), 30:00 — 2:1. Штальдер — 3 (Мюллер, Сигрист), 41:21 — 3:1. Холопайнен — 1 (Вайникка, Тулус), 50:11 — 3:2Вратари: Брендли — Кейсала (58:34 — 58:58, 59:40)Штраф: 6 — 14Броски: 24 (3+14+7) — 40 (13+14+13)

В другой встрече Швейцария одолела Финляндию 3:2. Это первая победа швейцарок за 4 игры. Ранее они проиграли три матча подряд. Финская команда терпит уже третье поражение подряд.