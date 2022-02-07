Трусова исполнила 5 четверных прыжков на тренировке ОИ, Валиева не вышла на лёд

Российская фигуристкаисполнила пять четверных прыжков на тренировке зимней Олимпиады-2022 в Пекине, а другая россиянкане вышла на лёд, сообщает Sport24

Александра Трусова на тренировке попыталась исполнить пять четверных в прокате произвольной программы. Четыре из них были чистыми, один вышел в степ-аут. Контент программы Трусовой выглядел следующим образом: четверной флип, четверной сальхов (степ-аут), четверной тулуп+тройной тулуп, дупель, четверной лутц+двойной тулуп, четверной лутц+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Анна Щербакова выполнила четверной лутц, четверной флип+тройной тулуп, четверной флип, двойной аксель, тройной лутц+тройной риттбергер, тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Камила Валиева, которая сегодня, 7 февраля, стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, не вышла на тренировку.