Трусова исполнила 5 четверных прыжков на тренировке ОИ, Валиева не вышла на лёд

Александра Трусова Фото: globallookpress.com
Александра Трусова на тренировке попыталась исполнить пять четверных в прокате произвольной программы. Четыре из них были чистыми, один вышел в степ-аут. Контент программы Трусовой выглядел следующим образом: четверной флип, четверной сальхов (степ-аут), четверной тулуп+тройной тулуп, дупель, четверной лутц+двойной тулуп, четверной лутц+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.
Анна Щербакова выполнила четверной лутц, четверной флип+тройной тулуп, четверной флип, двойной аксель, тройной лутц+тройной риттбергер, тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.
Камила Валиева, которая сегодня, 7 февраля, стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, не вышла на тренировку.