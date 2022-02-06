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    Сборная Китая отказалась от товарищеского матча с Россией

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Генменеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов объяснил ситуацию с товарищеским матчем между сборными России и Китая перед стартом хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

    Сборная России
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    Сборная России

    Ранее сообщалось, что сборная России ищет вариант проведения контрольной игры перед стартом олимпийского турнира.

    «Вариант товарищеского матча со сборной Россией обсуждался, и в целом сборной Китая было бы интересно провести такую встречу.

    Однако наш приоритет — здоровье команды, мы впервые участвуем в Олимпийских играх, и к матчам нам надо подвести команду в здоровом состоянии.

    Благодарны сборной ОКР за предложение сыграть, но вынуждены отказаться», — сказал Феоктистов Sport24.

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