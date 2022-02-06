Сборная Китая отказалась от товарищеского матча с Россией

Генменеджер «Куньлуня»объяснил ситуацию с товарищеским матчем между сборными России и Китая перед стартом хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

Ранее сообщалось, что сборная России ищет вариант проведения контрольной игры перед стартом олимпийского турнира.

«Вариант товарищеского матча со сборной Россией обсуждался, и в целом сборной Китая было бы интересно провести такую встречу.

Однако наш приоритет — здоровье команды, мы впервые участвуем в Олимпийских играх, и к матчам нам надо подвести команду в здоровом состоянии.

Благодарны сборной ОКР за предложение сыграть, но вынуждены отказаться», — сказал Феоктистов Sport24.