Сборная Китая отказалась от товарищеского матча с Россией

Сборная России Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что сборная России ищет вариант проведения контрольной игры перед стартом олимпийского турнира.
«Вариант товарищеского матча со сборной Россией обсуждался, и в целом сборной Китая было бы интересно провести такую встречу.
Однако наш приоритет — здоровье команды, мы впервые участвуем в Олимпийских играх, и к матчам нам надо подвести команду в здоровом состоянии.
Благодарны сборной ОКР за предложение сыграть, но вынуждены отказаться», — сказал Феоктистов Sport24.