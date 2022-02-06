Поздняков: Большунов и Спицов были на голову выше соперников

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков восхитился выступлением лыжниковв скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Это фантастическая победа наших лыжников — Саша и Денис были на голову выше своих соперников. Мне не удалось посмотреть концовку, к сожалению, — было заседание исполкома Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

И даже забавный эпизод произошел — во время заседания случайно нажал одно из приложений в телефоне, и заиграла музыка Чайковского. Тот фрагмент, который мы используем в протокольных церемониях. Все решили, что это добрый знак, так и получилось, поздравляю всех, всю команду, всех наших болельщиков», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.