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    Поздняков: Большунов и Спицов были на голову выше соперников

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Лыжные гонки
    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков восхитился выступлением лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Станислав Поздняков
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    Станислав Поздняков

    «Это фантастическая победа наших лыжников — Саша и Денис были на голову выше своих соперников. Мне не удалось посмотреть концовку, к сожалению, — было заседание исполкома Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

    И даже забавный эпизод произошел — во время заседания случайно нажал одно из приложений в телефоне, и заиграла музыка Чайковского. Тот фрагмент, который мы используем в протокольных церемониях. Все решили, что это добрый знак, так и получилось, поздравляю всех, всю команду, всех наших болельщиков», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

    Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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