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    Кондратюк занял второе место в произвольной программе ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    6 февраля на Олимпийских играх в Пекине мужчины выступили с произвольными программами в рамках командного турнира.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

    После пяти программ лидирует сборная России (45 очка), второе место занимает команда США (42), третье — Японии (39).

    Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин
    Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

    1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.
    2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.
    3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.
    4. Боян Цзинь (Китай) — 155,04.
    5. Роман Садовский (Канада) — 122,60.

    Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.

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