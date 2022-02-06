Кондратюк занял второе место в произвольной программе ОИ-2022

Марк Кондратюк Фото: globallookpress.com
Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).
После пяти программ лидирует сборная России (45 очка), второе место занимает команда США (42), третье — Японии (39).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин
Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.
2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.
3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.
4. Боян Цзинь (Китай) — 155,04.
5. Роман Садовский (Канада) — 122,60.
Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.