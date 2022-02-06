Дементьев назвал секрет успеха Большунова и Спицова в скиатлоне

Евгений Дементьев Фото: globallookpress.com
«Это здорово! Давно таких финишей не было. Поздравляю ребят. Классное выступление. Первое и второе место. Спортсмены все сделали правильно. Такой огромный отрыв — однозначно результат подготовки
Большунов всегда работает на отрыв. Трасса хорошо для этого подходит. На длинных и тяжёлых подъемах это возможно. Рельеф у трассы немного другой, чем у остальных. Большунов потрясающе провел гонку», — цитирует Дементьева «Чемпионат».
Напомним, что Большунов завоевал первое олимпийское золото в карьере. Также эта золотая медаль является первой для России на Олимпиаде в Пекине.