Фигуристка из США восхитилась россиянками

Американская фигуристказаявила, что она может только мечтать об элементах, которые исполняют на льду российские спортсменки.

«Русские девушки делают совершенно потрясающие вещи, я о таком могу только мечтать и не способна делать то, что делают они. Без сомнений, у них поразительная команда.

Я особо не думаю о борьбе в командном турнире с Россией, фокусируюсь на своем катании. Если я откатала хорошо, то я счастлива, мой тренер счастлив, моя команда счастлива, лидеры команды счастливы, и моя семья счастливы. Фокусируюсь только на том, что могу контролировать, а это — катание.

Возможно, мой риттбергер повлияет на итоговый результат, не знаю. Я только вышла со льда, еще ничего не проанализировала, не смотрела на оценки. Расстроена, что не смогла его приземлить, но у меня будет еще один шанс в индивидуальном турнире», — передает слова Чен Sport24.

Напомним, в короткой программе Чен показала пятый результат, победительнецей стала россиянка Камила Валиева.