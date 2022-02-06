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    Фигуристка из США восхитилась россиянками

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Американская фигуристка Карен Чен заявила, что она может только мечтать об элементах, которые исполняют на льду российские спортсменки.

    Карен Чен
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    Карен Чен

    «Русские девушки делают совершенно потрясающие вещи, я о таком могу только мечтать и не способна делать то, что делают они. Без сомнений, у них поразительная команда.

    Я особо не думаю о борьбе в командном турнире с Россией, фокусируюсь на своем катании. Если я откатала хорошо, то я счастлива, мой тренер счастлив, моя команда счастлива, лидеры команды счастливы, и моя семья счастливы. Фокусируюсь только на том, что могу контролировать, а это — катание.

    Возможно, мой риттбергер повлияет на итоговый результат, не знаю. Я только вышла со льда, еще ничего не проанализировала, не смотрела на оценки. Расстроена, что не смогла его приземлить, но у меня будет еще один шанс в индивидуальном турнире», — передает слова Чен Sport24.

    Напомним, в короткой программе Чен показала пятый результат, победительнецей стала россиянка Камила Валиева.

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