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    Бестемьянова: Российские фигуристы выиграют золото в командном турнире ОИ

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на результаты российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Валиева шикарно откаталась сегодня, мне очень понравилось ее выступление. Она в очередной раз доказала всему миру, что она божественная фигуристка — лучшая из всех на сегодня.

    Кондратюк катался гениально для себя, даже неожиданно он оказался вторым. Мы все молились, чтобы он остался на третьем месте. Но американец ему помог, он все прыжки не докручивал. Поздравляю Марка и Соколовскую с таким выступлением, здорово!

    Нашим слабым звеном в этой команде было мужское одиночное катание, а оно вдруг оказалось сильным. Поэтому думаю, что с очень большой вероятностью мы выиграем золотую медаль в команднике. Если, конечно, не будет неожиданных замен. Выступать должны сильнейшие», — сказала Бестемьянова «Матч ТВ».

    В заключительный день командного турнира, 7 февраля, с произвольными программами выступят женщины, пары и танцевальные пары.

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