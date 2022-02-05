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    Конькобежка Схаутен выиграла золотую медаль на дистанции 3000 м

    Пекин-2022 Коньки
    Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Время 29-летней спортсменки составило 3.56,930.

    Ирене Схаутен
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    Ирене Схаутен

    Итальянка Франческа Лоллобриджида стала второй с отставанием 1,13 секунды. В тройку вошла Изабель Вайдеман из Канады (+1,71).

    Россиянка Евгения Лаленкова вошла в десятку (+6,49), а Наталья Воронина заняла 11 место +(6,91).

    Конькобежный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай.
    Женщины, 3000 м

    1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 3.56,930.
    2. Франческа Лоллобриджида (Италия) +1,13.
    3. Изабель Вайдеман (Канада) +1,71…
    10. Евгения Лаленкова (Россия) — +6,49.
    11. Наталья Воронина (Россия) — +6,91.

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