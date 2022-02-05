Конькобежка Схаутен выиграла золотую медаль на дистанции 3000 м

Ирене Схаутен Фото: globallookpress.com
Итальянка Франческа Лоллобриджида стала второй с отставанием 1,13 секунды. В тройку вошла Изабель Вайдеман из Канады (+1,71).
Россиянка Евгения Лаленкова вошла в десятку (+6,49), а Наталья Воронина заняла 11 место +(6,91).
Конькобежный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай.
Женщины, 3000 м
1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 3.56,930.
2. Франческа Лоллобриджида (Италия) +1,13.
3. Изабель Вайдеман (Канада) +1,71…
10. Евгения Лаленкова (Россия) — +6,49.
11. Наталья Воронина (Россия) — +6,91.