Шашилов: Холод? Мы же из России, мы привыкшие к таким условиям

Михаил Шашилов Фото: globallookpress.com
«По женщинам не было никаких сомнений. Всё было расписано, кто где стартует, так что никаких сомнений. Они довольно давно знали, какие гонки побегут.
Холод? Мы же из России, мы привыкшие к таким условиям. Так что должно быть всё нормально. Одеваться теплее — и вперёд», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Биатлонисты разыграют 11 комплектов олимпийских медалей: по пять у женщин и мужчин, а также в смешанной эстафете, которая пройдёт в субботу, 5 февраля.
Индивидуальную гонку женщины побегут 7 февраля, спринт — 11-го, а гонку преследования — 13 февраля.
16 февраля пройдёт женская эстафета, а 19-го — масс-старт.