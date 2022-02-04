Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стадион «Птичье гнедо», ПекинШоу начинается! Анонс событий на Олимпиаде-2022 4 февраля
  • 21:35
    • Футбол могут исключить из программы летних Олимпиад, если ЧМ будет проходить каждые 2 года
  • 00:50
    • Египет по пенальти выбил Камерун и сыграет с Сенегалом в финале Кубка Африки
  • 21:26
    • СМИ: Роналду определится со своим будущим после назначения нового тренера «МЮ»
  • 20:51
    • СМИ: Погба склоняется к уходу в «Реал»
  • 19:56
    • «Зенит» минимально выиграл у «Мидтьюлланна»
    Все новости спорта

    Шашилов: Холод? Мы же из России, мы привыкшие к таким условиям

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о готовности своих подопечных к старту Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

    Михаил Шашилов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Шашилов

    «По женщинам не было никаких сомнений. Всё было расписано, кто где стартует, так что никаких сомнений. Они довольно давно знали, какие гонки побегут.

    Холод? Мы же из России, мы привыкшие к таким условиям. Так что должно быть всё нормально. Одеваться теплее — и вперёд», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

    Биатлонисты разыграют 11 комплектов олимпийских медалей: по пять у женщин и мужчин, а также в смешанной эстафете, которая пройдёт в субботу, 5 февраля.

    Индивидуальную гонку женщины побегут 7 февраля, спринт — 11-го, а гонку преследования — 13 февраля.

    16 февраля пройдёт женская эстафета, а 19-го — масс-старт.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мидлсбро» потреплет нервы «МЮ» в кубковом матче
  • «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Россиянки не смогут обыграть команду Швейцарии крупно?
  • Россия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Поединок выйдет низовым
  • «Марсель» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Герта — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Клипперс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие